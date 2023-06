Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, afirmó en Pekín, donde se enfrentará a Australia en partido amistoso este jueves, que Leo Messi «es un tipo que no vende humo» y que le parecen bien las declaraciones de la Pulga al respecto de que el de Catar podría haber sido su último Mundial.

«Sus declaraciones me parecen muy prudentes, de un tipo que no vende humo y que no miente», aseguró en conferencia de prensa el técnico campeón mundial sobre las palabras de Messi en el medio deportivo chino Titan Sports, al que indicó que cree que no irá al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

«La realidad es que va a ir viendo cómo se va encontrando, vamos a ir siguiendo. Creo que es lo lógico», continuó, «falta tanto para el Mundial que pensar más allá no tiene sentido. El, como es muy prudente, dice eso y me parece muy lógico», destacó Scaloni.

«Después, con el paso de estos meses y este tiempo, veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas, que es lo importante, que tenga ganas, no hay otra, no pasa por otro lado que tenga ganas, que se sienta bien, porque jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de diez años, eso es evidente», argumentó.

El seleccionador argentino se mostró satisfecho de que Messi haya tomado la decisión de cambiar de aires, dejar el París Saint Germain e irse a jugar al Inter Miami.

«Estoy contento de que haya decidido para irse a jugar a un club y una ciudad que lo va a tratar de maravilla, que va a estar bien y va a ser feliz jugando al fútbol, que es lo que todos queremos», manifestó.

«Más allá de la liga que sea, el país que sea, lo importante es que se sienta bien en la ciudad y en el club y creo que ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien, que de eso se trata, se lo ha ganado y se lo tiene bien merecido», señaló Scaloni, quien admitió que los recuerdos del Mundial son «imborrables», la mayor alegría de sus vidas, pero que tanto él como su cuerpo técnico piensan «en lo que viene» porque la selección tiene que «seguir compitiendo».