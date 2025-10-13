Este domingo en las instalaciones del estadio Salvador Sánchez , se jugaron las «Finales de Grupo» de la Copa Beikers Car Audio correspondiente a la Liga de Sóftbol Clase «B».

En el primer juego de la Jornada Fénix derrotó 18×9 a El Delivery Team, con triunfo del lanzador Carlos Morillo, siendo los mejores al bate por los ganadores Carlos Contasti de 4-3, y dos jonrones, Andrés Cool de 3-2 y Yorman Rojas de 1-1.

A segunda hora el actual campeón del torneo, Escuadrón Gran Sabana derrotó 11×5 a Rebellión, con triunfo del lanzador Hosmel Zárate, destacando como los mejores al bate por los ganadores, Isaac Marchan de 3-2, Gerlis Martínez de 4-2 y José Caraballo de 4-3.

A última hora el equipo Team Curagua dejó tendido en el terreno a Piratas, 5×4 con triunfo del lanzador Víctor Márquez, sobresaliendo como los los mejores al bate por los ganadores Diego Montaño de 3-1, José Guevara de 3-2 y Kaleh Sped de 2-1.

Mesa servida para las semifinales

La mesa quedó servida para este fin de semana, cuando el día sábado se realice el triangular de perdedores entre Rebellions , Piratas y El Delivery Team.

El ganador de ese triangular se medirá el día Domingo a Escuadron en las Semi finales y el otro cruce será Team Curagua y Fénix para definir el otro finalista.