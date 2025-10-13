El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega lamentó este lunes el cierre de la Embajada de Venezuela en Oslo, un gesto diplomático que el país nórdico describió como «sin justificación».

Según comunicó Cecilie Roang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores noruego, al diario noruego ‘Verdens Gang’, el Gobierno de Noruega había recibido la información de que la embajada venezolana iba a cerrar en un gesto «sin justificación».

«Es lamentable», escribió Roang en un e-mail al citado diario noruego.

«Pese a que tenemos opiniones diferentes sobre varios temas, Noruega quiere mantener abierto el diálogo con Venezuela y trabajará para ello», apuntó la portavoz ministerial.