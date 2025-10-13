Extraoficialmente se informó que una nueva tragedia enluta al sector minero del estado Bolívar, luego que presuntamente 14 trabajadores de la minería quedaron atrapados y fallecieron por inmersión en tres diferentes pozos de explotación, ubicados en el Corredor Vial 4 Esquinas, sector Hanzas, en el municipio El Callao.

Según reporte de autoridades que circulan en redes sociales, el lamentable suceso se produjo este lunes 13 de octubre de 2025.

Oficial

El alcalde de El Callao Coromoto Lugo confirmó al equipo de Nueva Prensa, que hasta horas de la tarde de este lunes solo habían extraído cuatro cadáveres del pozo número uno, y según otros mineros testigos del hecho, en las otras dos fosas habían más personas tapiadas, pero se desconoce el número exacto de las víctimas.

Destacó que un equipo multidisciplinario está trabajando arduamente en el drenaje de los cilindros que están llenos de agua, como resultado de un aguacero de aproximadamente seis horas que se registró el día domingo en El Callao.

Autoridades activas

El Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo (SNGR) ha activado de inmediato la coordinación para iniciar las labores de rescate de los cuerpos. Las tareas comenzaron con el achique de los pozos donde quedaron las víctimas.