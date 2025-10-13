La Alcaldía de Sifontes en colaboración con el Instituto de Salud Pública (ISP) y la Misión Barrio Adentro, llevó a cabo una exitosa Jornada de Salud Integral en la parroquia Tumeremo.

Esta acción benefició a más de 300 personas, entre niños y adultos, residentes de las comunidades Sifontes I, II y III, del municipio Bolivariano General Domingo Antonio Sifontes del estado Bolívar.

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la «cancha techada de Sifontes», donde se ofreció una amplia gama de servicios médicos gratuitos a la población.

Los asistentes pudieron acceder a consultas de medicina general, pediatría, planificación familiar, vacunación, desparasitación, despistaje de malaria y entrega gratuita de medicamentos.