Trabajadores de HidroBolívar en articulación con la Secretaría de Mantenimiento y Servicios Generales, intervinieron 7 bocas de visita y 10 cachimbos en comunidad Coquitos II, en la parroquia Catedral del municipio Angostura del Orinoco.

Ana Tafur, legisladora principal del consejo comunal Combatientes Unidos de Coquitos II, explicó que estaban desbordadas las tanquillas recolectoras de aguas residuales en el sector.

Los equipos de HidroBolívar y Servicios Generales destaparon las bocas de visita principales, donde convergen las aguas residuales del sector Coquitos II, las cuales estaban tapadas por sedimentos, desechos sólidos y ropa en los drenajes.

Finalmente, los trabajadores hicieron un llamado a los habitantes para que tomen conciencia, y no arrojen basura en las tanquillas y drenajes de aguas servidas.