Agentes militares, adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lograron el rescate exitoso de una adolescente de 16 años de edad que había sido secuestrada el pasado viernes en Puerto Ordaz.

De acuerdo a un reporte oficial de la GNB, la «investigación asertiva» del componente castrense fue crucial para la localización y liberación de la víctima, logrando además evitar el pago de una alta suma de dinero en dólares que los delincuentes exigían a cambio de su liberación.

La joven fue secuestrada el pasado viernes cuando salía del Centro Comercial Costa Granada. Tras el operativo, la información emitida por el componente militar fue acompañada de un video donde se observa a la adolescente siendo recibida por sus familiares.

La actuación del CONAS reafirma el compromiso de la Guardia Nacional Bolivariana en la lucha contra el secuestro y la extorsión, garantizando la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.