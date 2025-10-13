Este lunes, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó que Venezuela ha recibido propuestas de fuerzas armadas y policiales de otros países que han manifestado que respaldarán al país en caso de una agresión extranjera, en el contexto de la presencia militar de EEUU en el Caribe.

“Lo que sí hay (…) es una manifestación de fuerzas militares de esta América que han enviado mensaje parejo diciéndonos a nosotros que si se meten con Venezuela, ellos van a apoyar a Venezuela”, declaró Cabello durante la rueda de prensa semanal de la tolda roja.

Aseveró que este apoyo viene “no necesariamente con gobiernos cercanos a nosotros”.

Asimismo, destacó que, en caso de una invasión en Venezuela, “los pueblos originarios y las fuerzas militares y policiales de otros países dirán presente para apoyar esta patria, que lo que ha hecho es trabajar en paz”.