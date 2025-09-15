Con la promesa de una educación de calidad y la recuperación de la infraestructura escolar, el estado Bolívar da inicio oficial al año escolar 2025-2026.

El plan educativo regional arranca con una matrícula de 333.693 alumnos quienes integran las escuelas: nacionales, regionales, municipales, privadas, subvencionada y autónomas; y una fuerza laboral de 28.635 trabajadores (docentes, obreros, cocineros y administrativos) quienes se incorporan a sus labores en los centros educativos de la entidad.

Emilio Aguilar, autoridad única de Educación en el estado Bolívar, destacó el esfuerzo de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y Salud (Bricomiles) en la rehabilitación de los planteles.

«Ha sido un éxito», afirmó Aguilar, haciendo hincapié en el compromiso del gobierno regional para mejorar las condiciones de los espacios de aprendizaje.

Aguilar señaló que la meta es garantizar que la mayoría de los centros estén aptos para el desarrollo de las actividades académicas.

El gobierno regional reitera su compromiso con la educación, buscando la formación de las futuras generaciones con herramientas de calidad y espacios adecuados para su desarrollo.