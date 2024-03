«Esto es duro, muy duro»: el día a día en Cuba, con escasez de comida y 10 horas de apagón

“No hay pan, no hay leche. No tenemos corriente. Los niños no van al colegio porque no desayunan y, cuando van, caminan hasta tres kilómetros porque no hay transporte…”, cuenta a EFE mientras a su lado su esposo Víctor, de 49, sólo asiente con la mirada perdida