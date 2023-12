“Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?» Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.» Le preguntaron: «¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías?» Él dijo: «No lo soy.» «¿Eres tú el Profeta?» Respondió: «No.» Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?» Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: «Allanad el camino del Señor», como dijo el profeta Isaías.» Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?» Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.» Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando”.

Reflexión hecha por Luis Perdomo Animador Bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana. Venezuela.

Hoy celebramos el Tercer Domingo de Adviento, llamado “GAUDETE IN DOMINO” en el que estamos invitados a vivir la alegría, ya que, la proximidad del Nacimiento del Señor es causa de gozo y alegría en el corazón del creyente. Pero no es una alegría vana, superficial y pasajera, sino que es una alegría fruto de una profunda experiencia de un DIOS, que cumple Sus Promesas y se “Aproxima” al ser humano para levantarlo y devolverle la dignidad de Hijo de DIOS.

En la liturgia del día meditamos los textos: Is 61,1-2ª.10-11: Sal Lc 1,46-48.49-50.53-54; 1Tes 5,16-24; y el Evangelio de Nuestro Señor JESUCRISTO, Según San Juan, capítulo 1, del verso 6 al 28. En el que escritor sagrado hace una presentación de Juan el Bautista, para decirnos que Juan no era la Luz, sino el Precursor de la Luz. Y para dejar bien claro ese hecho, introduce un diálogo entre Juan el Bautista y unos enviados de las autoridades judías. En esta conversa el Bautista no se identifica con ninguna de las grandes figuras esperadas para el tiempo Mesiánico. Su único propósito es dar a conocer a JESÚS en medio de su pueblo, a quien se debe buscar y descubrir.

Y es que “Conocer y descubrir a JESÚS”, era el desafío de los judíos de Su tiempo y es el desafío de los seguidores de JESÚS de todos los tiempos. Que los encontraremos, gracias a las nuevas formas de Su Presencia, en los Sacramentos y en los rostros de los miembros de la comunidad, sobre manera en los rostros de los excluidos, de los enfermos, de los perseguidos, y de todos aquellos que necesiten de nuestra solidaridad.

Al confrontarnos con el texto, vemos que Juan con su misión, nos muestra cual ha de ser nuestra misión, que es la de ser mensajeros de Buenas Noticias, que hagan visible el AMOR, la Justicia, y la Paz de DIOS en medio de un mundo escéptico, que camina de espalda a los Designios de DIOS. Por eso es que nuestra primera gran responsabilidad es la de preparar el corazón del mundo para que pueda escuchar la Voz de DIOS.

Por lo que estamos invitados a ser la voz que, como el Bautista, siga indicando la llegada del Tiempo Nuevo y Definitivo que inaugura Nuestro Señor JESUCRISTO. Teniendo claro que hoy como ayer, nuestra sociedad sigue en una búsqueda desesperada de soluciones rápidas para las distintas calamidades y por eso somos víctimas de los falsos mesías, salteadores de camino, que se burlan de las necesidades de la gente.

De allí la necesidad de preparar o restaurar el camino para volver a DIOS, escuchar Su Palabra para comprometernos a ser sus Testigos en el mundo, teniendo una mayor identificación de palabra y de acciones con el Proyecto Salvífico de JESÚS, para que el mundo observe y certifique que hay una esperanza verdadera para la Construcción de un mundo más humano y Fraterno.

Señor JESÚS, ayúdanos a ser unos auténticos Mensajeros de Tu Evangelio, y con nuestro Testimonio de vida el mundo crea que si hay una esperanza para la Construcción de un mundo más Humano y Fraterno Amén.