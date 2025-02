En aquel tiempo al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: «Vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansaran un poco.»

Porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta; y se dirigieron allá a pie.

De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente, y sintió compasión por ellos, pues estaban como ovejas sin pastor.

Y se puso a enseñarles largamente.

Reflexión del Evangelio

La Iglesia universal celebra hoy, la fiesta entre otros santos, en honor a Santa Josefina Bakhita, religiosa sudanesa nacionalizada italiana, quien nació en 1869, en Darfur, Sudán.

Falleció el 8 de febrero de 1947 en Schio, Italia.

Juan Pablo II la nombró patrona de Sudán. El Santo Padre reconoció el gran hecho de que transmitieran el mensaje de reconciliación y misericordia.

Ella misma declaró un día: «Si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos porque, si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa».

S.S. Juan Pablo II la canonizó el 1 de octubre del 2000.

Liturgia del Día

La liturgia del día meditamos los textos: Hch 13,15-17; Sal 22; y el Evangelio de Nuestro Señor JESUCRISTO, según San Marcos capítulo 6, del verso 30 al 34.

El texto narra dos acciones, que, aunque tienen un mismo denominador, que es la preocupación del Maestro por las personas, están bien diferenciadas en cuanto a sus destinatarios.

En la primera JESÚS sostiene un encuentro fraterno con sus discípulos, que tiene tres momentos: primero: ellos le cuentan lo que había hecho; segundo: Él los invita a descansar y hacer una revisión; tercero: con un gesto fraterno y solidario, decide hacer un alto en las actividades para que los discípulos tomen sus alimentos y descanses.

Es que JESÚS, los Ama tanto que está pendiente hasta de sus necesidades básicas. Por eso los invita al descanso, es consciente de que el trabajo de la Misión es arduo, ya que debían predicar, expulsar demonios y curar enfermos, por eso «no les queda tiempo ni para comer».

Sin lugar a dudas que este texto, apunta a aspectos que tienen que ver con una pedagogía integral e integradora, de las necesidades vitales del cuerpo humano, con las necesidades afectivas hacia sus semejantes.

En la segunda acción, nos dice que la gente al percibir que, JESÚS se había marchado al otro lado del lago, corrieron para alcanzarlo. JESÚS siente lástima de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, se trata de personas que no han encontrado todavía una verdadera comunidad.

Compasión de Jesús

JESÚS siente compasión por ellas, y se pone a enseñarles muchas cosas, como un Pastor que cuida y da la vida por las ovejas.

Hablando como los profetas, nunca los encerraba en sus problemas personales: su propia superación iba a la par con una renovación de su ambiente.

Los veía abrumados de dificultades, pero les levantaba el ánimo mostrándoles «signos de esperanza».

Misión de los Apóstoles

Al confrontarnos con el texto, vemos que los Apóstoles están cansados, porque la Misión ha sido extenuante y necesitan descansar y a la vez hacer un recuento de sus experiencias, los problemas y las satisfacciones que se han encontrado.

Se constata que JESÚS no los instruye solo con la Palabra, sino que los forma ayudándoles a reflexionar sobre lo que hicieron y lo que vieron.

También nosotros al final de cada jornada, necesitamos postrarnos a los pies del Maestro para contarle nuestros éxitos y fracasos, nuestros desencantos ante tantas dificultades y Él con su Pedagogía Excelsa sabrá darnos el consuelo y la orientación necesaria para continuar la marcha.

En cuanto a la segunda parte del texto, nos podemos confrontar a modo de interrogatorio: ¿somos pastores para nuestra sociedad que está urgida de DIOS? ¿Por qué tan a menudo esperamos a que los sacerdotes, las religiosas o algunos laicos cuidadosamente escogidos tomen la iniciativa de formar nuevas comunidades? ¿Por qué somos tan tímidos para proponer a «los que están fuera» la luz de la Fe que hemos recibido gratuitamente y permitirles así que descubran en familia, en comunidad, esta riqueza?

Señor JESÚS, danos la fuerza necesaria para Configurarnos Contigo y poder ir al encuentro de todos nuestros semejantes, comulgando con sus vidas, sus sufrimientos y sus esperanzas, y en comunidad podamos cambiar el rencor por la fraternidad y la exclusión por la solidaridad.

Amén.

Luis Perdomo

Animador bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana