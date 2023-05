“En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Saben que les dije: Me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el que gobierna este mundo. En mí no encontrará nada suyo, pero con esto sabrá el mundo que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer”.

“Reflexión hecha por Luis Perdomo Animador Bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana. Venezuela.

La Iglesia universal celebra hoy la fiesta, entre otros santos, en honor a la Beata Madre Carmen Rendiles Martínez, fundadora de la Congregación Siervas de Jesús en Venezuela y tercera beata del país, nos enseña con su ejemplo de vida cómo superar las adversidades y mantenerse cerca del amor de Dios. Nació en Caracas el 11 de agosto de 1903. Fue la tercera de nueve hermanos en una familia con tradición religiosa arraigada, en la que le inculcaron el sentido del deber y el amor por el prójimo. El 18 de diciembre de 2017 la Santa Sede aprobó un milagro ocurrido por intercesión de Madre Carmen, que sanó el brazo de la doctora venezolana Trinette Durán de Branger, y que le permite convertirse en la tercera beata de Venezuela.

En la liturgia del día meditamos los textos: Hch 14,19-28; Sal 144 y el Evangelio de Nuestro Señor JESUCRISTO, Según San Juan capítulo 14, versos del 27 al 31, en el que se nos muestra a JESÚS dejando a los discípulos de todos los tiempos, su mayor presente: “Yo les dejo la Paz, Yo les doy mi Paz. No como la da el mundo” (Jn 14,27). Y es que, la Paz que Jesucristo nos ofrece es diferente a la paz que el mundo nos da. Ya que, la paz que el mundo da, está basada en la fuerza y en el poder. Y en cambio la Paz de Cristo se fundamenta en la fuerza de la Fe, la Esperanza y el Amor, que es el servicio hacia nuestros semejantes.

La Paz que JESÚS nos deja como herencia es una Paz auténtica, que nos da fuerza y coraje para enfrentarnos con serenidad, a las dificultades y provocaciones. Quien tiene la Paz interior no se deja abatir por las cosas de este mundo. Ya en el Antiguo Testamento la Paz tenía un significado más profundo que aquel que le atribuimos. Significaba la plenitud de vida y de salvación, la perfección y la alegría. En la Historia de la Salvación la PAZ viene a significar la realización de las esperanzas mesiánicas y la conquista de la comunión definitiva entre Dios y la humanidad.

El Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Alegría del Evangelio, dice: “La Paz se construye, día a día, en la búsqueda de un orden querido por Dios, que trae consigo una justicia más perfecta entre los hombres. “Una Paz que no surja como fruto de un desarrollo integral de todos, no tendrá futuro y será siempre semilla de nuevos conflictos” (EG n. 219). Y el documento de Aparecida expresa: “En el evangelio aprendemos la lección de ser pobres siguiendo a Jesús pobre y anunciando el Evangelio de la Paz sin bolsa ni alforja, sin dinero, y sin poner nuestra confianza en el poder de este mundo” (DA, n. 31).

Al confrontarnos con el texto y recordar algunos momentos en que DIOS, nos invita a experimentar su PAZ, así tenemos que, fue con un saludo de Paz que los ángeles celebraron el nacimiento del hijo de Dios en la gruta de Belén: “¡Gloria a Dios en las alturas, y Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!” (Lc 2,14). Y con un doble saludo de paz que Cristo Resucitado se manifestó a los suyos en la alegría de la Pascua: “La paz este con vosotros, Como el Padre me envió, así también los envió Yo” (Jn 20,21).

Por eso es que hoy es el día para decirle no al temor de vivir sometidos por los poderes fácticos del mal presentes en el mundo; y decirle Sí a la PAZ de JESÚS. Confiemos en quien nos invita a la valentía y a la firmeza, estando a nuestro lado para que no tiemble nuestro corazón. Confiemos en quien Ama al PADRE y se sabe Amado por el PADRE, en una comunión que orienta y da la victoria a nuestra Misión, de ser transformadores del mundo.

Y que nuestra Transmisión de PAZ no sea un mero cumplimiento, sino un compromiso en la construcción de un mundo humano y fraterno. Y que el DIOS del AMOR y la Misericordia ensanche nuestros corazones con su PAZ y nos haga sus mensajeros, y así la paz verdadera, la paz traída y dejada por Cristo, pueda Reinar en nuestro mundo, y de modo especial en cada una de nuestras familias.

Señor JESÚS, Tú que Eres el DIOS del AMOR y la Misericordia ensancha nuestros corazones con Tu PAZ y haznos Tus mensajeros, para que la Paz verdadera, la Paz traída y dejada por Ti, pueda Reinar en nuestro mundo, y de modo especial en cada una de nuestras familias.

Amén