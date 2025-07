En aquel tiempo, los fariseos planearon la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de allí, pero muchas personas lo siguieron, y él sanó a cuantos estaban enfermos. Pero les pedía insistentemente que no hablaran de él.

Así debían cumplirse las palabras del profeta Isaías: Viene mi siervo, mi elegido, el Amado, en quien me he complacido. Pondré mi Espíritu sobre él, para que anuncie mis juicios a las naciones. No discutirá, ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas.

No quebrará la caña resquebrajada ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su Nombre.

Reflexión del Evangelio

La Iglesia Universal celebra hoy la Fiesta, entre otros santos, en honor a las Santas Aurea, Justa y Rufina. Tres Santas jóvenes, tres santas vírgenes, las tres tuvieron que afrontar grandes pruebas para permanecer en la virtud.

En las tres resaltan el valor del pudor. Las tres son modelos de la coherencia entre la acción y la convicción.

Liturgia del Día

En la liturgia del día meditamos los textos: Ex 12,37-42; Sal 135: y el Evangelio de Nuestro Señor JESUCRISTO, según San Mateo capítulo 12, del verso 14 al 21.

El cual consta de dos partes, la primera describe las diferentes reacciones de los fariseos ante la predicación de JESÚS; y la segunda parte describe cómo Mateo ve en esta reacción la realización de la profecía del Siervo de Yahvé, anunciado por Isaías.

Estas dos partes están unidas con una narrativa literaria, en donde cada escena es la consecuencia de un hecho anterior, y donde los protagonistas: JESÚS, fariseos y pueblo, marca la pauta para entender claramente el mensaje.

Seguidamente, la narrativa nos presenta una reacción normal y una extraordinaria, la normal es que, cuando JESÚS supo de la decisión de los fariseos, se fue de ese lugar. La extraordinaria es que la gente, aun sabiendo que las autoridades religiosas decidieron matar a JESÚS, no se alejan de Él, y lo siguen.

Contraste grande. Por un lado, el conflicto de vida y muerte entre JESÚS y las autoridades religiosas. Por otro lado, el movimiento de la gente deseosa de encontrarse con JESÚS, los cuales eran sobre todo los excluidos y marginados, que depositaban en Él su esperanza para curar sus males y enfermedades.

Petición de Jesús

Al confrontarnos con el texto y ver la petición de JESÚS de guardar silencio ante los milagros y sanaciones, y asumir estoicamente la persecución injusta de los poderosos sólo por hacer el bien, y que, con la entrega de Su vida y con Su Gloriosa Resurrección, se sobrepone a la barbarie de la maldad y del pecado que ha esclaviza al mundo.

Este comportamiento bastante incomprensible de devolver bien por mal solo puede venir de un DIOS que AMA profundamente a la humanidad. Comportamiento que sólo puede ser entendido por quienes de manera libérrima acepten el llamado de ser sus discípulos para configurarse con Él.

Porque indudablemente que quienes sean dócil al Espíritu Santo y asuman con profunda convicción la propuesta de JESÚS de mantenerse como Profetas de la Esperanza y mantener encendida la llama de la Justicia, de la Paz y del AMOR, aun en las circunstancias más difíciles, tal como la estamos viviendo ahorita, esos serán «los dignos de Él».

Por eso es que hoy es el día para preguntarnos: ¿Qué estoy haciendo para contrarrestar las acciones del mundo que se empeña en ir contra los Designios de DI?, ¿soy un verdadero profeta dispuesto a mantener encendida la llama de la justicia, habiendo tantas amenazas de muerte y de opresión?

Señor JESÚS, danos un corazón ardiente que sepa obedecerte a Tí, un corazón incardinado de manera vertical hacia los designios de la PADRE, obedeciendo como el siervo todo lo que Él decida para nuestras vidas y de manera horizontal aceptando y amando a nuestros semejantes tal como son.

Amén.

Luis Perdomo

Animador bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana