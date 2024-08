En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará.

¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo: algunos que están aquí presentes no pasarán por la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey.

Reflexión del Evangelio

La Iglesia universal celebra hoy la Fiesta, entre otros santos, en honor a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, monja, Carmelita Descalza, mártir. Su nombre original era Edith Stein, nació en Breslau el 12 de octubre de 1891.

Murió el 9 de agosto, en las cámaras de gas de Auschwitz. Con su beatificación en Colonia el 1 de mayo de 1987, la Iglesia rindió honores, con palabras del sumo pontífice Juan Pablo II, a «una hija de Israel, que durante la persecución de los nazis ha permanecido, como católica, unida con fe y amor al Señor Crucificado, Jesucristo, y, como judía, a su pueblo».

La liturgia del día meditamos los textos: Na 1,15; 2,2; 3,1-3.6-7; Sal Dt 32,35-36.39.41; y el Evangelio de Nuestro Señor JESUCRISTO según San Mateo, capítulo 16, del verso 24 al 28. En el que JESÚS, invita a sus discípulos a cargar su cruz y seguirles, por lo que les advierte que no es un camino fácil.

Es que seguir a JESÚS implica una entrega de vida a pesar de los rechazos y hasta los riesgos de ser asesinados. Pero hay que tener en cuenta que la vida que se entrega al servicio del Proyecto del Reino no se pierde, sino que se multiplica en la vida de cada uno de nuestros semejantes.

En esta vida Dios nos las dio para ser Signos de Su Gloria aquí en la tierra y poder regresar a Él, Investidos de Su Gloria. Por lo tanto, todas las personas deberíamos querer salvar nuestras vidas. Pero salvar la vida no significa hacer una búsqueda desenfrenada de las cosas materiales.

Salvar la vida es colocar la propia vida en manos de DIOS y hacer su santa voluntad. Por eso es que JESÚS nos recuerda que nadie podrá encontrar a DIOS ni llevar a bien su vida si no es sacrificándola. Fuera de eso, todo es palabrería.

Analizar las palabras de Jesús

Al confrontarnos con el texto y analizar bien lo que me está diciendo JESÚS, con su advertencia: «de que te sirve ganar el mundo y perder la vida» (Mt 16,26).

Entonces me respondo que las veces en que le he dado mayor importancia a satisfacer la superficialidad de mis egos de tener y de poder, nunca he estado satisfecho, porque realmente allí no está mi felicidad, porque allí no está DIOS, y se pierde la vida cuando DIOS es colocado fuera de ella.

Ante la otra pregunta de JESÚS, ¿Qué se puede dar a cambio de la propia vida? Me pongo a pensar sobre el valor de la vida. Ya que hay muchos que hacemos de la vida un cambio de divisas.

Hay otros que banalizan y destruyen la vida por razones torpes, o por sentimiento anidados en su corazón, y creen que pueden cobrar irresponsablemente a otros sus frustraciones o penas. Hay aquellos que nunca se han preguntado el porqué de su existir, ni para qué quieren vivir.

De allí la importancia de definir cuáles son realmente las prioridades de mi vida, para responderle a mi Creador, de que a cambio de la vida que Él me ha dado, solo puedo darle mi disposición para que Él haga de mí un instrumento de Su Amor para poder darles a otros el sentido de vivir construyendo comunidades humanas, en la que cada individuo pueda disfrutar grandemente todas las bondades de Su Creación. Y eso es cargar la Cruz, para multiplicar la vida.

Señor JESÚS, Te pedimos encarecidamente que Tu Gracia habite siempre en nosotros y nos transforme en fieles discípulos y mensajeros de Tu Amor Misericordioso, para vivir la felicidad plena junto a nuestros semejantes.

Amén.

Luis Perdomo

Animador bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana