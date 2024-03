En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la Ley y los Profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley.

El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos fundamental en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos.

Reflexión del Evangelio

La Iglesia universal celebra hoy la fiesta, entre otros santos, en honor a San Olegario. Nació en Barcelona, Cataluña, España, y fue Obispo de Tarragona cuando esta antiquísima sede fue liberada del yugo de los musulmanes. Y cuando murió el obispo de Barcelona, desde la aristocracia hasta la gente sencilla, pensó en que el mejor sucesor sería Olegario, por eso fue nombrado Obispo de su ciudad.

«Guardián celoso y maestro de la castidad, afable para todos, generoso con los pobres, esquivo de la vanagloria, despegado de la pompa mundanal y amante fiel de la paz no fingida». Murió en el año 1137 y lo canonizaron el 25 de mayo de 1675 por el Papa Clemente X.

En la liturgia del día meditamos los textos: Dt 4,1.5-9; Sal 24; y el Evangelio de Nuestro Señor JESUCRISTO, según San Mateo, capítulo 5, del verso 17 al verso 19, donde JESÚS, les dice a sus discípulos que Él no ha venido a abolir la Ley que DIOS, en el pasado, dio a su pueblo por medio de Moisés, sino a Revelar su sentido más pleno y original.

Ya que, con las enseñanzas y vivencias de JESÚS, es que la Ley Mosaica alcanza su mayor perfección, su mayor radicalidad, y su capacidad de colocar al hombre, delante de la voluntad de DIOS, más allá de las interpretaciones casuísticas y literales de la tradición judía.

Por eso es que, las enseñanzas del Maestro, no pretenden abolir lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sino darle plenitud.

Preparación del pueblo de Israel

Ya que, DIOS preparó a su pueblo Israel, por medio de Moisés y los Profetas, para finalmente Revelarse a través de Su Propio Hijo JESÚS, que es quien da su verdadero sentido a todo lo escrito en el Antiguo Testamento, conservando su valor y necesidad, por lo que nos ayuda a comprender de una mejor manera la grandeza del Reino de DIOS, Su Misericordia y Su compañía fraterna del caminar del hombre a través de la historia.

Al confrontarnos con el texto vemos que JESÚS, nos hace una invitación para orientar y ordenar nuestra vida a la Luz de la Palabra de DIOS, presente en la Sagrada Escritura.

Porque es la Luz interior que DIOS nos da, la que nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo, y nos anima a no desfallecer a pesar de nuestros errores.

Ya que nuestra vida por humilde que sea, o por muy desviada que haya sido, tiene un gran valor para DIOS, pero al tratar de enmendarla no siempre sabemos si lo que hacemos está bien hecho.

De allí la importancia que tiene la Sagrada Escritura, para darnos Luz en el camino de la vida, y así entablar una conversación con nuestro Papá DIOS y tomar fuerzas ante los desafíos que la vida nos presenta cada día.

Métodos de acercamientos

Por eso es que la Iglesia ha puesto a la disposición de los fieles una variedad de métodos de acercamientos, dentro de los cuales destaca el de la lectura orante, que es muy sencillo y aun cuando lo ideal es que lo hagamos en grupo, también puede hacerse de manera personal, respondiendo a cinco preguntas básicas: ¿Qué dice el texto y qué me dice el texto? ¿Qué le respondo al texto y que me hace decir el texto? ¿Qué compromisos me genera o me invita hacer el texto meditado?

La confrontación suele ser el momento más delicado porque me tengo que preguntar qué me está diciendo a mí personalmente, mi Padre del cielo, y cómo lo pondré en práctica en mi grupo familiar, de trabajo y cada uno de los espacios donde me desenvuelva, y ese el momento indicado para responder con toda humildad y disposición del corazón.

Señor JESÚS, aumenta en nosotros el amor a Tu Palabra, presente en la Sagrada Escritura, y ayúdanos a entender que es el Texto que lee nuestras vidas, para hacerlas perfectibles y poder hacerles frente a todas las calamidades que se nos presentan.

Amén.

Luis Perdomo

Animador bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana