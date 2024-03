El conocido actor de la serie juvenil Drake & Josh, Drake Bell, ha roto el silencio sobre las acusaciones de abuso sexual que afirma haber sufrido durante su adolescencia.

Bell, quien alcanzó la fama en programas de Nickelodeon como The Amanda Show y All That, ha decidido hablar públicamente en una serie documental de Investigation Discovery titulada Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.

Las acusaciones

En la serie, que se emitirá el 17 y 18 de marzo, Drake Bell acusa de abuso a Brian Peck, un entrenador de diálogo que trabajó en varias series populares.

Peck fue arrestado en agosto de 2003 y posteriormente condenado por actos lascivos con un menor, cumpliendo 16 meses de prisión y siendo registrado como delincuente sexual.

Controversias pasadas y presentes

Bell, quien también enfrentó acusaciones en 2021 por poner en peligro a menores y difundir material perjudicial.

Fue sentenciado a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario.

La víctima alega que Bell inició comunicaciones inapropiadas cuando ella tenía solo 12 años, las cuales se intensificaron con el tiempo.

A pesar de declararse inicialmente inocente, Bell llegó a un acuerdo con los fiscales y fue declarado culpable.

Respuesta de Bell

En un video, Bell admitió haber cometido errores y describió su comportamiento como imprudente e irresponsable.

Sin embargo, cuestionó la duración de la comunicación con la víctima y su conocimiento sobre ella durante los encuentros en persona.

Bell afirmó que cesó toda comunicación al darse cuenta de la edad de la fanática, aunque ella continuó asistiendo a sus espectáculos.

Más sobre Drake Bell

Drake Bell es un actor y músico estadounidense conocido por su papel en la popular serie de televisión «Drake & Josh». Comenzó su carrera actoral a los 5 años y aprendió a tocar la guitarra a los 13. A lo largo de su carrera, ha enfrentado varios desafíos personales y legales.

Estos dos últimos eventos, anteriormente mencionados, han arrojado luz sobre los problemas de seguridad y bienestar de las estrellas infantiles en la industria del entretenimiento.