El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, defendió la decisión de su gobierno de negociar un contrato exclusivo para las actuaciones de la estrella pop Taylor Swift en la región del Sureste Asiático.

En una rueda de prensa en Melbourne, Lee aseguró que el acuerdo, que garantiza a Singapur ser la única parada de Swift en la región, no tiene intenciones hostiles hacia los países vecinos.

Reacciones regionales

La controversia surgió cuando el primer ministro tailandés, Srettha Thavisin, expresó su preocupación por la oferta de hasta 3 millones de dólares por concierto que habrían hecho las autoridades singapurenses para asegurar la exclusividad.

Clarificaciones oficiales

El ministro de Cultura de Singapur, Edwin Tong, respondió a las afirmaciones calificando la cifra de «exagerada».

Tong destacó que los beneficios económicos y turísticos derivados de los conciertos de Swift, que ya han vendido más de 300.000 entradas, superan con creces cualquier prima pagada por la exclusividad.

Impacto cultural y económico

Con seis conciertos programados en Singapur, que se extenderán hasta el 9 de marzo, Taylor Swift ha demostrado su poder de convocatoria al agotar todas las entradas disponibles.

La artista, que atrajo a más de 600.000 espectadores en sus presentaciones en Australia, continuará su gira por Europa, dejando tras de sí un rastro de éxito tanto en taquilla como en la promoción turística de Singapur.

Más sobre The Eras Tour

El Eras Tour es la sexta gira de conciertos de la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift. Comenzó el 17 de marzo de 2023 en Glendale, Arizona, y está programado para concluir el 8 de diciembre de 2024 en Vancouver, Canadá.

La gira consiste en 152 conciertos a través de cinco continentes y ha sido aclamada por su concepto, producción, estética y ambiente inmersivo, así como por la versatilidad y presencia escénica de Swift.

Swift ha anunciado y lanzado varios trabajos durante la gira, incluyendo los álbumes regrabados Speak Now (Taylor’s Version) y 1989 (Taylor’s Version), los videos musicales de «Karma» y «I Can See You», ediciones de Midnights y su próximo álbum de estudio The Tortured Poets Department (2024).

La gira ha tenido un impacto cultural global, convirtiéndose en la primera gira en superar los $1 mil millones en ingresos, lo que la hace la gira con mayores ganancias de todos los tiempos. Además, ha impulsado economías, negocios y turismo en todo el mundo.