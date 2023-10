“En aquel tiempo los fariseos se pusieron de acuerdo para hacer que Jesús cayera en una trampa con alguna de sus afirmaciones. Y le envían sus discípulos, junto con los herodianos, a decirle: «Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos, pues, qué te parece, ¿es lícito pagar tributo al César o no?» Más Jesús, conociendo su malicia, dijo: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo.» Ellos le presentaron un denario. Y les dice: «¿De quién es esta imagen y la inscripción?» Ellos le respondieron: «Del César.» Entonces les dice: «Pues lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios”.

Reflexión hecha por Luis Perdomo Animador Bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana

La Iglesia Universal celebra hoy el Vigésimo Noveno Domingo del tiempo ordinario y recordamos la fiesta, entre otros santos, a San Juan Pablo II, su nombre de pila era Karol Józef Wojtyła, nació en Wadowice, Polonia el 18 de mayo de 1920. El 16 de octubre de 1978, a la edad de cincuenta y ocho años, fue elegido como el papa número 264 de la Iglesia Católica Se convirtió en el primer Papa no italiano desde 1523, y en el primero procedente de un país del bloque comunista. Falleció en Roma el 2 de abril de 2005.

Su sucesor, Benedicto XVI, anunció ese mismo año el inicio del proceso para la beatificación, que tuvo lugar el 1 de mayo de 2011. El 27 de abril de 2014 fue canonizado, junto con Juan XIII, en una ceremonia oficiada por el papa Francisco. Felicitaciones para toda la feligresía de Ciudad Guayana, especialmente a los de nuestra Parroquia Catedral San Juan Pablo II, por estar celebrando sus fiestas Patronales.

En la liturgia del día meditamos los textos: Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b y el Evangelio de Nuestro Señor JESUCRISTO, Según San Mateo, capítulo 22, desde el verso 15 al 21. En el que se presenta uno de los tantos episodios en que JESÚS tuvo que hacerles frente a las intrigas de los dirigentes del pueblo judío. Y es que el Maestro con su estilo libre y autónomo frente a la Ley, generó esa oposición de los dirigentes que buscaban a toda costa acabar con su Vida. Por eso es que muchas de las preguntas que le hacían eran con malas intenciones. Tal es el caso que se presenta en esta narrativa, cuando le pregunta a JESÚS, si es lícito pagar el impuesto al César.

Con esta pregunta que los dirigentes le dirigen a JESÚS, lo ponen en una encrucijada, por lo que podríamos afirmar en términos procesales modernos: “todo lo que diga será usado en su contra”. Ya que, si la respuesta de JESÚS es afirmativa, se enfrentaría con el común del pueblo y a los judíos piadosos que lo acusarían de estar a favor del imperio romano y en contra de la justa causa independentista de Israel. Y si su respuesta es en contra del pago de impuesto, se pondría a favor de los zelotas y de la teología política revolucionaria independentista, sería por lo tanto un rebelde político, frente al imperio romano.

Es importante destacar que JESÚS durante el tiempo que vivió su vida terrena, aunque constantemente estaban señalando las injusticias, no asumió una actitud de abierta rebeldía contra el César, ni a favor de un gobierno teocrático del pueblo de Israel. Él más bien, ubicó el lugar exacto del poder humano, dentro del Ámbito del Poder Absoluto de DIOS. Ya que, para JESÚS, la soberanía de DIOS está por encima de cualquier poder humano, o cualquier autoridad o régimen social, político o religioso.

Y por eso es que, JESÚS fiel a su metodología de enseñanza, no responde directamente a la pregunta, sino que la retruca: ¿de quién es la imagen de la moneda? A lo que agrega de manera contundente: ¡páguenle al César lo que es del César! Para decirles que el Poder de DIOS no tiene límites, en cambio que el del César alcanza hasta donde llega su moneda. Por lo que no hay problema en devolverle al César su moneda, ya que su imagen es la que está impresa en ella.

Al confrontarnos con el texto, vemos que cuando JESÚS exhorta con toda su Fuerza: ¡páguenle a DIOS lo que es de DIOS! Está colocando toda la Fuerza de Su Predicación en la idea originaria del Éxodo, en la que DIOS no tenía rival, ni competencia alguna que le hiciera sombra. Para dejarnos bien claro que Solo DIOS, Su Padre Tiene el Poder y la Gloria, y por mucho que los que detenten los poderes terrenales quieran excederse en sus atribuciones, siempre tendrán el mismo final de sus semejantes.

Por eso es que JESÚS nos da una orden bien clara, si la moneda tiene la cara del emperador hay que devolvérsela, porque es de él. En cambio, si todos los seres humanos que, desde la Creación, llevamos el sello indeleble de DIOS, tenemos que tener claro que toda nuestra vida le pertenece a DIOS y si somos seguidores de JESÚS, debemos de estar comprometidos a vivir de manera radical este mandato: la de hacer de nuestras vidas una oblación total a nuestro Creador.

Señor JESÚS, ayúdanos a tener la claridad necesaria para saber que, invertir todos los días de nuestras vidas, en la lucha por la justicia, el servicio y la inclusión, es darle ¡a DIOS lo que es de DIOS! Amén.