En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de Gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda.

Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: «Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme.

Estuve en la cárcel y me fueron a ver.» Entonces los justos dirán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y te fuimos a ver?

El Rey responderá: «En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.» Dirá después a los que estén a la izquierda: «¡Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles!

Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer; tuve sed y no me dieron de beber; era forastero y no me recibieron en su casa; estaba sin ropa y no me vistieron; estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron.»

Estos preguntarán también: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos?» El Rey les responderá: «En verdad les digo: siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí». Y estos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna.

Reflexión del Evangelio

La Iglesia Universal celebra hoy la fiesta, entre otros santos, en honor a San Macario, obispo de Jerusalén, que con sus exhortaciones logró que los Santos Lugares restauraron y enriquecieron con basílicas por el emperador Constantino el Grande y por su madre, santa Elena.

Liturgia del Día

La liturgia diaria meditamos los textos de: Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; y el Evangelio de Nuestro Señor JESUCRISTO, según San Mateo capítulo 25, del verso 31 al 46.

En el que se narra el discurso apocalíptico de JESÚS, explicándoles a sus discípulos la manera en que será su segunda venida a la tierra y la forma en que se juzgará a cada uno de los seres humanos, en consonancia y a la manera en como hayamos aceptado y observado su mandato.

Antes de comenzar el relato de la pasión, el texto de Mateo, recapitula sobre los rasgos básicos del discípulo de JESÚS, y los proyecta hacia el juicio último y definitivo de Dios. El punto decisivo es la centralidad en la persona de JESÚS, y su obra, pero con criterios de comportamiento actual.

Por tanto, el juicio que tendrá como objeto a la comunidad mesiánica donde todas las naciones encuentran su modelo salvífico no se llevará a cabo en razón de la observancia de preceptos, ni a partir de enseñanzas doctrinales, sino que se fundará en la autenticidad de la nueva vida que el Hijo de DIOS ha hecho posible y ha enseñado a vivir en el sermón de la montaña (Mt 5-7).

Medias tintas no valen con Jesús

Al confrontarnos con el texto vemos que las medias tintas no valen con JESÚS, por lo que hay que decidirse a favor o en contra. Los pobres explotados, excluidos, desplazados, etc., son los sacramentos de JESÚS, ya que son el rostro auténtico de DIOS.

Aquí no se mira credo, raza, posición social, conocimientos, sino la acción realizada a favor o en contra de estos sujetos preferenciales o «rostros sufrientes» que nos acercan al Señor.

Por eso es que cada época y cada lugar, los que nos llamamos seguidores de JESÚS, tenemos que discernir a la luz de este texto quienes son esos Cristo vivientes, para no pasar de largo, sino más bien para detenerse y abrirles las manos y acogerles de corazón.

Para asumir esa realidad la tradición católica habla de «obras de misericordia», pero sería una pena que nos quedáramos solo con un plano asistencial personal o proselitista, tal como lo hacen otras organizaciones sociales, ya que nuestra acción tiene que ser una verdadera vivencia de solidaridad, es ponerse en las carencias del otro.

Por eso es que el reto que tenemos hoy, a luz de la enseñanza del Maestro, es el de convertir esas obras de misericordia en solidaridad y justicia para todos, por lo que es muy pertinente el revisarnos, para ver cómo estamos viviendo la experiencia de la solidaridad como un testimonio de vida, tal como lo tiene que vivir un discípulo de nuestro Señor JESUCRISTO.

Señor JESÚS ayúdanos a agudizar la mirada para que Te podamos ver en cada uno de los seres humanos con los que nos topamos diariamente y poderte demostrar con el servicio y nuestra entrega hacia ellos, nuestro Amor y nuestra Fe en Ti.

Amén.

Luis Perdomo

Animador bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana