En un extraordinario acto de solidaridad, Ciudad Bolívar fue el escenario de un exitoso evento benéfico llamado ‘Unidos por el Orinoco’ para recaudar alimentos no perecederos, medicinas, artículos de higiene personal y limpieza para las familias afectadas por la crecida del río.

El evento tuvo como atractivo un partido entre los clubes locales Angostura FC y Bolívar SC, quienes demostraron que el deporte puede ir de la mano con la ayuda humanitaria.

El encuentro, que se llevó a cabo el domingo 24 de agosto en el estadio Ricardo Tulio Maya, fue mucho más que un juego de futbol, si no que se convirtió en un centro de acopio donde se reunió a más de 100 personas, incluyendo a deportistas, empresarios, líderes comunitarios, la Fundación Damas, Rotaract y creadores de contenido.

No solo el deporte estuvo presenta, también la cultura se unió a esta causa noble con la Orquesta de Ciudad Bolívar, que interpretó el himno nacional y amenizaron toda la jornada.

De acuerdo a la organización hasta el momento de la edición, se contabilizaron más de 500 kilogramos de alimentos no perecederos como harina, arroz, cereales, granos y enlatados.

«A esto le sumamos las donaciones de medicinas, artículos de higiene personal y papel sanitario», indicaron, productos que aún no han contabilizado.

Doris Mendoza, parte del comité organizado, detalló que los donativos no se destinarán a un solo refugio, sino que se dividirán entre varios con el fin de «asegurar que la ayuda llegue a la mayor cantidad de personas posible».

Este evento no solo resalta la pasión por el fútbol, sino que también subraya el enorme corazón de la gente del estado Bolívar.