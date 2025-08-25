El movimiento artístico Guayana en Exceso confirmó la realización de su 2do Encuentro de Bandas y Músicos Alternativos, luego de la respuesta obtenida en la primera edición, celebrada el pasado 9 de agosto en la Plaza del Hierro.

En rueda de prensa, Héctor García, creador de la iniciativa, estuvo acompañado por Virginia López Rossi, el vocalista de Sapoara Carlos Raad y Pablo Saoco, integrante de la banda Berejú.

Los tres destacaron la importancia de seguir impulsando espacios para el talento local y coincidieron en que la próxima cita buscará superar la experiencia inicial.

Más músicos, más canciones

La nueva edición contará con la participación de academias de música, como AMA y una de Upata, que aportarán más de 50 estudiantes al escenario.

A ellos se sumarán artistas de distintas trayectorias, consolidando una convocatoria que crece con rapidez.

El repertorio estará compuesto por ocho clásicos del rock latino: Música Ligera (Soda Stereo), Lamento Boliviano (Enanitos Verdes), Mujer Amante (Rata Blanca), De Pies a Cabeza (Maná), Rubia Sol Morena Luna (Caramelos de Cianuro), entre otros.

Sin dudas, una selección diseñada para que tanto músicos como público disfruten y canten al unísono.

Arte en todas sus formas

Uno de los puntos fuertes será la mejora en la logística de sonido y la distribución de músicos, con el fin de ofrecer un espectáculo de mayor calidad. Además, se sumará un festival de pintura y dibujo en vivo, donde jóvenes artistas retratarán el ambiente del encuentro inspirados por la música.

“Este evento es un regalo para la ciudad”, afirmó García, destacando que cualquier apoyo logístico —desde hidratación hasta refuerzo de sonido— será bien recibido.

Hacia una cultura más sólida

Con el respaldo de medios y profesionales en marketing, la organización espera que el 2do Encuentro marque un paso más en la consolidación de una cultura musical colaborativa en la región.

El objetivo, según remarcaron los voceros, es que este modelo inspire a otras ciudades y permita que el arte siga siendo un punto de unión para la comunidad.

Una cita con el rock en Guayana

El público tiene una nueva oportunidad para ser parte de esta experiencia colectiva. El 2do Encuentro de Bandas y Músicos Alternativos se llevará a cabo el 27 de septiembre a las 5:00 p.m. en la Plaza del Hierro (actual Plaza Hugo Chávez).

La invitación está abierta a toda la ciudad para apoyar al movimiento que busca redefinir el sonido de Guayana y celebrar el poder del rock en comunidad.