Una tragedia conmocionó la noche del viernes en la población de Tocópero, estado Falcón, cuando Carmen Guadalupe Clara Clara, de 30 años, fue víctima de un femicidio a manos de su expareja, Rafael de Jesús Colina García, de 41 años, en la calle principal del sector El Perú.

La ruptura sentimental, que la mujer había decidido un mes atrás, desencadenó la furia del agresor, quien se negó a aceptar el fin de la relación.

A eso de las 10:00 de la noche, en plena vía pública, Rafael Colina atacó a Carmen Guadalupe con un arma blanca, propinándole seis heridas profundas entre el esternón, la región hipocondrial y los costados.

La víctima intentó defenderse y recibió una herida de defensa en la palma de la mano izquierda, pero las heridas fueron demasiado severas para sobrevivir. Aunque fue trasladada rápidamente al hospital local, su vida no pudo ser salvada.

Con seis hijos a cargo, la pérdida ha dejado una profunda tristeza en la comunidad. Tras cometer el crimen, el agresor se dio a la fuga, internándose en el monte cercano, donde permanece prófugo mientras las autoridades locales intensifican su búsqueda.

Este lamentable caso suma a la creciente cifra de violencia de género que afecta a la región y exige medidas urgentes para proteger a las mujeres en situación de riesgo.