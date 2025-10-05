Dos hombres residentes en Miami, Florida, fueron acusados este sábado en relación con un supuesto esquema de lavado de dinero vinculado a los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro, informó la cadena FOX citando fuentes del FBI.

Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para manejar transferencias provenientes de particulares y empresas en Venezuela relacionadas con los hijos del mandatario y sus asociados.

Desde 2019, las autoridades federales investigan a los acusados. En 2022, una operación encubierta reveló que conspiraron para transferir aproximadamente 100,000 dólares que se cree eran fondos sancionados vinculados al gobierno venezolano.

El FBI indicó que lograron ingresar cerca de 25,000 dólares a Estados Unidos, en una trama que involucra una red internacional de lavado de dinero.

Komarczyk fue acusado formalmente el 25 de septiembre en una corte de Miami por lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias sin licencia. Carbajal enfrenta cargos por conspiración para transferencias no autorizadas.

Carbajal, ciudadano uruguayo, fue detenido al viajar en un vuelo de deportación procedente de República Dominicana con escala en EE.UU. Komarczyk permanece prófugo y se cree que está en Venezuela.

El director del FBI, Kash Patel, calificó estas actividades como “salvavidas criminales” que sostienen al régimen Maduro. En declaraciones a FOX, describió a Maduro como un «corrupto» y «dictador narcoterrorista» y afirmó que EE.UU. no será un refugio para su dinero ilegal.

Recientemente, los senadores republicanos de Florida Rick Scott y Ashley Moody presentaron un proyecto para aumentar a 100 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro, junto con una medida para prohibir negocios con empresas vinculadas a su gobierno.

Estas acciones reflejan la creciente presión de Estados Unidos para desmantelar las redes financieras que sostienen al régimen venezolano y limitar su operatividad en territorio estadounidense.