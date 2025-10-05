Fatal accidente de tránsito en la Troncal 16, carretera El Tigre-Cantaura, en el estado Anzoátegui, cobró la vida de Rangers Pinto, de 32 años, presidente de la Corporación Indígena Minera Makunaima, el accidente ocurrió en horas de la mañana del viernes.

Pinto, oriundo de la comunidad Kuruwapa en Bolívar, viajaba con su acompañante Miguel Gregorio Carvajal Fernández, de 23 años, con rumbo a Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Cerca de la Estación de Servicio El Río, el vehículo Toyota Fortuner negro en el que se desplazaban volcó, provocando heridas para ambos ocupantes.

Ambos fueron trasladados por una ambulancia de la comunidad indígena Kashama hasta el hospital de El Tigre.

Lamentablemente, los médicos confirmaron el fallecimiento de Pinto en el lugar, mientras que Carvajal Fernández sufrió un traumatismo craneoencefálico moderado y un traumatismo toraco abdominal cerrado. Por la gravedad de sus lesiones, fue remitido a una clínica privada en Bolívar para recibir atención especializada.

La comunidad indígena Makunaima lamenta profundamente la pérdida de su líder, que destacaba por su defensa de los derechos mineros y territoriales.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente para esclarecer las circunstancias del siniestro.