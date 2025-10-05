La jefe del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, (Cicpc) fue asesinada a tiros por varios delincuentes que le dispararon más de diez veces, el crimen ocurrió en sector La Concepción, estado Zulia.

Según reportes oficiales, el ataque fue directo y dejó a la inspectora sin posibilidad de defensa, generando conmoción tanto en sus compañeros de trabajo como en los vecinos de la localidad.

El asesinato de una autoridad policial de la policía judicial aumenta la preocupación por la escalada de violencia en la región, donde grupos criminales mantienen fuerte presencia.

Jessica Echeto, reconocida por su liderazgo en los procesos científicos forenses, deja un vacío profundo en la institución y recalca la vulnerabilidad a la que están expuestos los funcionarios de seguridad y justicia en el país.

Las investigaciones están en curso para determinar el móvil del atentado, así como para identificar y capturar a los responsables.

Funcionarios de los diferentes organismos policiales de dicha localidad redoblan esfuerzos para esclarecer el caso y ofrecer respuestas a una comunidad impactada.

Este hecho se suma a la serie de agresiones y amenazas contra miembros del Cicpc y otros cuerpos de seguridad, un fenómeno que pone en riesgo el normal funcionamiento de la justicia y la protección ciudadana en Zulia y el resto del país.