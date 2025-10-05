La selección española de fútbol se clasificó para los octavos de final del Mundial sub-20 que se disputa en Chile, gracias a la victoria de Australia por 3-1 sobre Cuba.

España necesitaba ganar a Brasil, objetivo que logró con un tanto de Iker Bravo que aseguró el 1-0 final. Sin embargo, el triunfo de México sobre Marruecos mantenía a los españoles en espera del resultado del partido entre Australia y Cuba.

Finalmente, con la victoria australiana, España avanzó como uno de los mejores cuatro terceros de la fase de grupos.

Según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), esta combinación de resultados confirma matemáticamente el pase de España, que tendrá como rival en octavos a Japón, líder del Grupo A, o a Ucrania, primera del Grupo B.