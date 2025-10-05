Miles de venezolanos se congregaron la noche de este sábado en las calles del oeste de Caracas para honrar la figura del médico José Gregorio Hernández, quien será oficialmente canonizado el próximo 19 de octubre. Los fieles encendieron velas y realizaron un recorrido que incluyó cinco paradas, entre ellas la visita a la casa de Hernández, hoy convertida en museo, y culminó en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, donde reposan sus restos.

Durante la actividad, María Teresa Borjas, coordinadora del apostolado centinela José Gregorio Hernández, destacó que el encuentro tuvo como principal objetivo pedir por la paz, la fraternidad, la unión y el respeto en Venezuela.

Por su parte, Luz María Sánchez, también integrante del apostolado, expresó su alegría por la canonización del médico venezolano, señalando que José Gregorio Hernández será elevado a santo no solo por un milagro, sino por los numerosos milagros atribuidos a su intercesión.

El recorrido estuvo acompañando por dos vehículos que transportaban una escultura del médico y una pintura de la religiosa Carmen Rendiles, quien también será canonizada el mismo día. Ambos serán los primeros santos venezolanos oficialmente reconocidos por la Iglesia Católica.

Papa Francisco

José Gregorio Hernández nació en Isnotú, estado Trujillo, el 26 de octubre de 1864 y falleció el 29 de junio de 1919. Fue beatificado el 30 de abril de 2021, después de que el papa Francisco reconociera el milagro concedido a Yaxury Solórzano Ortega, una niña que recibió un disparo en la cabeza durante un asalto y que había sido dada por desahuciada por los médicos.

Por su parte, Carmen Rendiles nació en Caracas el 11 de agosto de 1903 y falleció el 9 de mayo de 1977. Fundadora de la congregación Siervas de Jesús, fue beatificada el 16 de junio de 2018 tras la aprobación de un milagro que consistió en la recuperación de una médica venezolana en el año 2003.

Este acto de fe y esperanza en Caracas simboliza la importancia que estos dos personajes tienen en el corazón de los venezolanos y marca un momento histórico para la espiritualidad del país.