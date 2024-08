El excandidato opositor de Venezuela Enrique Márquez pidió este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una investigación por «conspiración» al Consejo Nacional Electoral (CNE), que ratificó como ganador de los comicios presidenciales del 28 de julio al mandatario Nicolás Maduro, un resultado cuestionado dentro y fuera del país.

«Nosotros acusamos (…) a los rectores de un delito grave, que es una conspiración por destruir las bases de la república, amparándose en un supuesto jaqueo (que afectó -según el CNE- la trasmisión de resultados de los comicios)», dijo Márquez, quien hizo esta petición a través de un documento que consignó ante el TSJ.

El excandidato manifestó su «convencimiento» de que los «cinco rectores principales del CNE están incurriendo en un delito penal (…) al violar la soberanía popular contenida en el sufragio».

Conteo de votos

Asimismo, pidió «contar los votos», ya que «no es suficiente» con publicar los resultados, algo que todavía no ha hecho el CNE.

«Ante esa inmensa duda (…), exijo al tribunal que genere un conteo voto por voto, que le orden al CNE, o que lo haga el tribunal. Que ordene traer todas las cajitas, todas las urnas electorales, porque ahí sí está (…) el voto de los venezolanos para comprobar qué es lo que ha ocurrido», expresó Márquez.

Recordó que, en 2013, el opositor Henrique Capriles solicitó al CNE la «apertura de todas las cajas» tras perder la Presidencia frente a Maduro, y la institución electoral lo permitió.

Márquez adelantó que la próxima semana irá a la Fiscalía para solicitar «una investigación» para «determinar si hay delito penal» en la «forma como el CNE se ha comportado».

«El CNE está jaqueado, pero no jaqueado el sistema cibernético, está jaqueado políticamente», afirmó el opositor, quien criticó que, tras casi dos semanas de los comicios, el ente electoral no haya publicado los resultados desagregados, pero «sí puede llevarlos, supuestamente, a la Sala Electoral».

Audiencia vacía

Este jueves, Márquez acudió a una comparecencia ante el TSJ, luego de que esta institución aceptara un recurso contencioso introducido por Maduro para «certificar» los resultados electorales.

Sin embargo, el opositor dijo que fue «sorprendido» por una audiencia que fue «vacía», ya que no se le hizo ninguna pregunta ni se le permitió «establecer ningún tipo de comunicación verbal».

«No se me pidieron (las) actas, no se me pidió nada. Fue muy extraño todo, lo confieso. Y cuando salí me di cuenta que los medios habían sido arrumados a un sitio, al cual no tuve acceso. Por eso la rueda de prensa», informó.

Dijo que el recurso contencioso «no existe» y el «procedimiento que están utilizando tampoco».

«Pedimos a la Sala (Electoral) restituya la justicia en este caso. El presidente no puede ejercer este tipo de recursos y lo dejamos claro en el documento. También dejamos claro (…) que el TSJ nunca le debió aceptar ese documento al presidente. Es inadmisible por todos los vicios que tiene (…). La Sala electoral no está actuando de acuerdo a nuestra Constitución y las leyes», manifestó.