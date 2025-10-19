A finales del pasado mes de septiembre, se llevó a cabo el Torneo Empresarial de Tenis de Mesa Copa «Calzado Fión» en las instalaciones del Gimnasio de Tenis de Mesa de CVG Ferrominera.

Este evento reunió a diversas empresas y clubes de la región, destacando el talento y la competitividad en el tenis de mesa, entre ellas Sidor, Ferrominera, Venalum, Alcasa, Carbonorca y Bauxilum.

Así como los clubes Campo A II, Warriors Tigers, Pingpoz y Atlantico que participaron en las modalidades por equipos (masculino y femenino) e individual (masculino y femenino) en las categorías Libre/Máster (masculino y femenino) y Senior (masculino y femenino).

Campo A II, campeón del Torneo

Sobre los resultados, en la categoría equipo masculino la victoria correspondió al Club Campo A II, dejando en el segundo lugar a Pingpoz, mientras que completaron los mejores cuatro elencos, Warrios Tigers y Venalum.

Mientras que por equipo femenino destacó el Warriors Tigers, quedandose con el primer lugar, seguido de Sidor en segunda posición, Pingpoz y Carbonorca; tercero y cuarto respectivamente.

Categoría individual

En el individual masculino, salió campeón Luis Sosa (Pingpzo), José Ochoa (Warriors Tigers) fue segundo, Jorge Padro (Warriors Tigers) en tercero y Olwen Balbás (Campo A II) como cuarto.

Por su parte, en el individual femenino, Diana Meza (Pingpzo) conquistó el primer lugar de la categoría, Génesis Prado como segunda por Sidor con Ginalelim Arcos en tercer puesto y Verónica Salaban cuarta defendiendo los colores del equipo Warrios Tigers.

Equipo Senior

Enma categoría senior, en el por equipos masculino, CVG Venalum se alzó con la victoria, mientras que CVG Sidor fue segundo y tercero CVG Alcasa. Club Atlántico se metió de cuarto.

En el por equipo femenino, CVG Ferrominera se alzó con los mejores logros, con CVG Venalum segundo y CVG Alcasa tercero. Cuarto fue CVG Bauxilum.

Individual Senior

Los renglones individual masculino senior, fueron comandados por Daniel Rivas de CVG Venalum, con Pedro Núñez de CVG Venalum segundo, tercero fue Jorge Prado de CVG Sidor y cuarto Elton Horie de CVG Sidor.

El individual femenino lo ganó Marvelis Palomo de CVG Ferrominera, Mariela Aguilar de CVG Venalum fue segunda y tercera Analiesse Mujica de CVG Ferrominera. Cuarta fue Patricia Cabrera.