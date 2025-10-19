La nota está clara y bien estructurada, aunque algunos puntos pueden mejorarse para mayor claridad y fluidez. Aquí tienes la revisión con correcciones ligeras y sugerencias:

El ecuatoriano que sobrevivió al ataque que las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo el jueves contra un submarino que presuntamente transportaba fentanilo en el mar Caribe ya está en el país andino. Se iniciará un proceso legal en su contra, confirmó a EFE el Ministerio del Interior.

El hombre llegó al país alrededor de las 11:00 hora local (16:00 GMT) y fue sometido a una evaluación médica. Después de este procedimiento, estaba previsto que se inicie el «debido proceso legal», mencionó la cartera de Estado sin proporcionar más detalles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado más temprano que las dos personas sobrevivientes al ataque en el Caribe serían repatriadas a sus países de origen, una de ellas a Ecuador.

«Dos de los terroristas murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento», explicó Trump en la red social Truth Social.

Primeras detenciones

El mandatario señaló que la inteligencia estadounidense había confirmado que la embarcación atacada «estaba cargada principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales».

Estas son las dos primeras detenciones realizadas por Estados Unidos durante el actual «conflicto armado» contra el narcotráfico, en el que fuerzas estadounidenses han hundido al menos seis embarcaciones en aguas caribeñas, dejando un saldo de casi 30 muertos.

El ataque contra el presunto narcosubmarino tuvo lugar el pasado jueves, según informó Trump el viernes, quien aseguró que el hecho de disponer de una embarcación semejante indicaba que «no se trataba de un grupo inocente».

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que comenzó en agosto bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, ha generado una tensión creciente entre Washington y el Gobierno de Nicolás Maduro, que ve la operación como el preludio de un posible ataque contra Venezuela.