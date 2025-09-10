Tras el trágico accidente ocurrido el pasado 8 de septiembre en la Troncal 10, en el tramo cerca de Guasipati, municipio Roscio, se mantienen activas las investigaciones sobre las causas que provocaron el vuelco e incendio de un autobús de pasajeros. La unidad cubría la ruta desde Ciudad Bolívar hacia Santa Elena de Uairén y transportaba más de 40 pasajeros.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado una cifra oficial exacta de fallecidos, aunque reportes coinciden en que la tragedia dejó al menos 10 personas muertas y 18 lesionadas, varias de ellas con quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Los heridos reciben atención especializada en la Sala de Quemados del Hospital Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar, mientras que otros fueron trasladados a centros médicos de la región.

Funcionarios de la Policía Nacional de Tránsito, Bomberos y Protección Civil se encuentran a la espera de una comisión de expertos en peritajes para iniciar las investigaciones técnico-forenses que permitan esclarecer las causas del vuelco.

Entre las hipótesis que se manejan están una posible falla mecánica, el mal estado de los cauchos, además del deterioro de la carretera y la presencia de bombonas de gas y pimpinas de combustible que podrían haber agravado el incendio del referido siniestro.

El conductor y el colector de la unidad permanecen bajo custodia y a la orden del Ministerio Público mientras se completan las diligencias correspondientes, incluidas las pesquisas a cargo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Se destaca que la Troncal 10 presenta tramos con condiciones precarias, especialmente antes de Guasipati, con huecos de diferentes tamaños que dificultan la circulación y han generado reclamaciones de transportistas locales por la falta de mantenimiento, situación que podría estar vinculada a la alta incidencia de accidentes fatales en esta vía que conecta hacia Brasil.

Entre las víctimas fatales se encuentran una madre de tres niños, quienes lograron escapar con vida, y un bebé de 11 meses, cuya madre resultó con heridas leves.

La comunidad y las autoridades esperan pronto resultados definitivos de los peritajes para tomar medidas que eviten nuevas tragedias en esta carretera crucial.