El Real Madrid confirmó el acuerdo con el ala-pívot canadiense Trey Lyles, procedente de los Sacramento Kings, por el que el jugador queda vinculado al club durante la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2026.

Lyles, nacido en la localidad canadiense de Saskatoon, se incorpora al equipo que ya dirige el exseleccionador Sergio Scariolo con una amplia experiencia en la NBA, en la que ha disputado un total de 662 partidos a lo largo de diez temporadas.

Internacional con Canadá, selección con la que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, Lyles ha jugado en Utah Jazz (2015-2017), Denver Nuggets (2017-2019), San Antonio Spurs (2019-2021), Detroit Pistons (2021-2022) y Sacramento Kings (2022-2025), con los que disputó 69 partidos la pasada campaña.

El jugador, de 2,06 metros, ha registrado un promedio de 7,6 puntos en la NBA, 1,1 asistencias y 4,3 rebotes en la NBA y es la sexta incorporación del club blanco junto a Théo Maledon, David Kramer, Gabriele Procida, Chuma Okeke e Izan Almansa.