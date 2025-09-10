La icónica firma de moda Carolina Herrera hará historia el próximo 18 de septiembre al presentar su colección Primavera-Verano 2026 en la Plaza Mayor de Madrid. Por primera vez desde su fundación, la casa abandona la Semana de la Moda de Nueva York, que iniciará este 11 de septiembre, para rendir homenaje a España.

Herrera continúa con su tradición de variar destinos culturales, tras deslumbrar en Río de Janeiro en 2024 y la Ciudad de México este año.

Wes Gordo, director creativo de la marca venezolana, catalogó a Madrid como «una ciudad mágica», que inspira profundamente.

A su vez, la describió como una metrópoli que «honra su historia mientras avanza», considerando a la Plaza Mayor como «el ejemplo perfecto de ello».

Este espacio histórico, testigo de eventos desde proclamaciones reales hasta mercados tradicionales, se convertirá una vez más en un epicentro cultural y de moda.

Gordon anticipa una colección «muy romántica, muy mágica, muy Madrid», que rendirá tributo a la gente que le da identidad a la capital española.

Decisión de Carolina Herrera

La decisión de Carolina Herrera no solo se trata de un homenaje, también de un reconocimiento al talento español.

Al igual que en su presentación en Ciudad de México, la firma colaborará con artesanos y creativos españoles para visibilizar su trabajo a nivel global.

Con este desfile, Carolina Herrera se une a otras casas de lujo que han elegido España como escenario como Dior en Sevilla (Cruise 2023) y Louis Vuitton en Barcelona (Cruise 2025).

La elección de Madrid por parte de la firma es una declaración estratégica de celebrar la historia y la vibrante esencia de la ciudad, reconocer el talento local y redefinir el mapa de la moda global.