Un accidente entre un tren de carga y un autobús de dos pisos dejó un saldo trágico de 10 muertos y 61 heridos, en uno de los incidentes más letales registrados recientemente en el país.

El siniestro ocurrió en la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, en una zona industrial de Atlacomulco, a aproximadamente dos horas de Ciudad de México. El autobús, que transportaba a 51 pasajeros que se dirigían hacia la capital, fue embestido por el tren tras intentar cruzar las vías en un cruce señalizado, pero sin barreras o semáforos que restrinjan el paso.

Las autoridades reportaron que siete mujeres y tres hombres murieron en el lugar, mientras que 61 personas resultaron heridas, algunas de gravedad. Entre los lesionados, varios fueron trasladados a distintos hospitales, incluyendo el Hospital General de Atlacomulco, clínicas del IMSS en la región y hospitales particulares.

Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo el autobús quedó partido en dos tras el impacto y cómo múltiples personas fueron rescatadas, algunas por el techo del vehículo.

La compañía del tren, Canadian Pacific Kansas City (CPKC), señaló que el conductor del autobús intentó «ganarle el paso al tren», y se encuentra detenido mientras se realizan las investigaciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México lleva las pesquisas para esclarecer la causa del accidente y determinar responsabilidades. La tragedia ha causado conmoción entre familiares y la comunidad que espera informes oficiales sobre el estado de los heridos.

Este accidente se suma a la creciente preocupación sobre la seguridad en los cruces ferroviarios, especialmente en un contexto donde México amplía su red ferroviaria para mejorar la conectividad.

Las autoridades llaman a la población a respetar las señalizaciones y a actuar con prudencia para evitar más tragedias en las vías del país.