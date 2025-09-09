El presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa), Omar Bautista, informó que, hasta el mes de agosto, las empresas de autopartes en el país reportaron una disminución en sus ventas.

De acuerdo a una encuesta realizada por la Cámara a una muestra de 36% de las empresas asociadas, la disminución se debe a la competencia de productos importados y la caída del mercado.

«Hay competencia desleal con los productos importados, que crecieron 18% y ha venido desplazando la producción nacional y por ello este sector se mantenga estancado», indicó Bautista.

Al ser entrevistado por la periodista Vanessa Davies en el programa La Frecuencia de Hoy, transmitido por Unión Radio, aseguró que las empresas han comentado que algunos productos importados tienen unos precios que ni siquiera cuestan las materias primas para fabricarlas en el país.

Añadió que al parecer no hay el pago de los respectivos impuestos a los productos importados y que se estima que hay productos que ingresan como si fueran personales, pero se comercializan.

«(Planteamos) Una fiscalización. Que las autopartes que ingresen el país paguen los impuestos de importación, los impuestos municipales, los nacionales como el IVA, el IGTF; todos los parafiscales y que la venta se haga con emisión de factura, de tal manera que paguen IVA, ISLR, como los está pagando la industria nacional de autopartes», expresó Bautista.