En el marco de las acciones estratégicas para combatir la delincuencia organizada en Venezuela, el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) neutralizó a Isaac Leonardo Barrios Malavé, alias “Bombillo”, durante un operativo realizado en el sector La Mula del estado Barinas.

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz informó que las labores de inteligencia se iniciaron en el estado Miranda, específicamente en la localidad de Petare, luego de detectar el desplazamiento de Barrios Malavé hacia territorio llanero.

Barrios Malavé, señalado como exintegrante de la estructura delictiva y terrorista liderada por alias “Wilexis”, actualmente desarticulada, fue ubicado en la calle Villa del Sol, sector La Mula, donde enfrentó a los funcionarios policiales, resultando fallecido durante el procedimiento de detención.

En el lugar del hecho fueron incautadas una granada fragmentaria y un arma de fuego tipo pistola, evidencias que confirman el alto nivel de peligrosidad del individuo y su presunta vinculación con actividades criminales.

Esta acción forma parte de los esfuerzos coordinados entre diversos organismos de seguridad del Estado para contener y desmantelar los remanentes de grupos delictivos que aún operan en distintas regiones del país, reforzando la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.