Aparecieron los restos de Yeiber Faneite, el niño de 3 años que desapareció el 23 de marzo de este año de la casa donde vivía en Aroa, estado Yaracuy, junto a su madre y hermanos. La desaparición del menor mantuvo en vilo a la comunidad durante meses.

Este domingo, la Policía del estado detuvo a un joven de 18 años en la comunidad Victoria de Bolívar, acusado de asesinar horas antes a Pedro José Arteaga, un hombre de 68 años.

El delincuente con un bloque golpeó en reiteradas oportunidades al sexagenario y después procedió a dales varias puñaladas hasta que el infortunado hombre murió y después huyó.

Durante el interrogatorio, el detenido confesó también haber asesinado al pequeño Yeiber Faneite.

El presunto homicida manifestó que asfixió al niño y señaló a las autoridades el lugar donde enterró el cuerpo.

Organismos policiales y forenses se desplegaron en la zona para realizar el hallazgo de restos óseos compatibles con los del menor desaparecido.

Vecinos y familiares expresan consternación por el resultado del caso. El joven detenido era inicialmente sospechoso en la desaparición de Yeiber y llegó a participar en labores de búsqueda, pero nunca se ejerció fuerte presión debido a que era menor de edad en ese momento.

La confusión de largas semanas y la dolorosa revelación son parte de las investigaciones en curso por las autoridades, que buscan esclarecer los motivos y circunstancias que rodearon este lamentable suceso, que ha impactado profunda y tristemente a la comunidad local.