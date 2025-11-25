El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó hoy a los países europeos de intentar «socavar» los esfuerzos diplomáticos del presidente de EE.UU., Donald Trump, al rehacer su plan de paz para Ucrania.

«Ellos quieren socavar los esfuerzos de Donald Trump, quieren rehacer el plan a su manera», dijo Lavrov en rueda de prensa, en la que admitió, de todas formas, que algunos de los puntos del plan original «exigen aclaración».

Presidenta del Senado ruso: «Creo en la sinceridad de las intenciones de Trump» en Ucrania

La presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko, expresó su confianza en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere realmente acabar con el conflicto en Ucrania mediante el nuevo plan de paz presentado por Washington.

«Yo personalmente creo en que es posible un acuerdo sobre Ucrania y creo en la sinceridad de las intenciones del presidente Trump. Creo que él quiere poner fin a este conflicto», afirmó Matviyenko en una entrevista con el diario Moskovski Komsomolets.

Sin embargo, denunció que sus aliados europeos no están interesados en la paz y obstaculizan cualquier intento de arreglo. «La Unión Europea se ha convertido hoy en día en el principal instrumento del partido de la guerra a nivel global», agregó, calificando a la UE como «alianza militar».

Matviyenko también negó que Rusia tenga planes de atacar a otro país europeo y aseguró que el país busca vivir en tranquilidad, desarrollo y cooperación en igualdad.

El Kremlin, a través de sus portavoces Dmitri Peskov y el asesor Yuri Ushakov, manifestó su apoyo al plan estadounidense presentado por Trump, considerándolo una buena base para las negociaciones, aunque rechazó las modificaciones introducidas por los países europeos, calificándolas de no constructivas y poco convenientes para Rusia.

Entre los puntos conflictivos del plan está la exigencia de que Ucrania abandone todo el Donbás, que todavía controla parcialmente, y que renuncie a unirse a la OTAN, aunque se le permita seguir buscando adhesión a la Unión Europea.