La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó este martes su sintonía con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras una llamada telefónica en la que abordaron el fortalecimiento de la alianza bilateral y los retos en la región del Indopacífico, marcados por los desarrollos en torno a China.

Tras la conversación -que se produjo a petición del presidente Trump y horas después de su diálogo con el líder chino Xi Jinping-, Takaichi destacó que intercambiaron opiniones sobre temas diversos y reafirmó su compromiso para elevar la cooperación con Washington a niveles aún más altos.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, indicó que Japón considera la relación con Estados Unidos como de “máxima prioridad” y que mantendrá una comunicación estrecha para que China cumpla con sus responsabilidades globales.

Tokio y Pekín

El contexto de la llamada refleja la escalada de tensión diplomática entre Tokio y Pekín, tras declaraciones de Takaichi que sugirieron que un ataque militar de China sobre Taiwán podría motivar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

En respuesta, Pekín ha impuesto sanciones económicas y restricciones a viajeros hacia Japón, afectando en particular el turismo y la importación de productos.

La conversación entre Takaichi y Trump es un paso clave previo a la visita de Trump a Tokio programada para abril de 2026 y ratifica una alianza estratégica crucial en el escenario global.