El Gobierno de facto afgano acusó este martes a Pakistán de llevar a cabo una serie de ataques aéreos anoche en el este de Afganistán, que causaron la muerte de al menos 10 civiles, nueve de ellos niños, y dejaron varios heridos.

“Anoche, alrededor de las 12, en el distrito de Gorbuz de la provincia de Khost, en la zona de Mughalgai, las fuerzas invasoras paquistaníes bombardearon la casa de un residente civil local», declaró Zabihullah Mujahid, portavoz del Gobierno talibán.

El vocero reportó que entre las víctimas se cuentan cinco niños y cuatro niñas, además de una mujer. Añadió que ataques similares ocurrieron en las provincias orientales de Kunar y Paktika, donde resultaron heridos cuatro civiles.

Estas agresiones se dan en un contexto de tensas relaciones entre Afganistán y Pakistán, marcadas por enfrentamientos armados en la línea Durand y acusaciones mutuas sobre el apoyo a grupos insurgentes.

En octubre pasado, ambas naciones firmaron un débil alto el fuego en Doha, pero las negociaciones y la paz definitiva siguen sin concretarse, mientras continúan los ataques y los contraataques militares en la región fronteriza.

En un reciente incidente, un atentado suicida atribuido a una facción talibán paquistaní causó la muerte de varios miembros de la fuerza paramilitar pakistaní en Peshawar, aumentando aún más la inestabilidad.

Las operaciones militares paquistaníes contra el movimiento Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) han mantenido una serie de enfrentamientos que siguen afectando a las poblaciones civiles en ambos lados de la frontera.