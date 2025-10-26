El mundo del espectáculo venezolano se encuentra de luto tras el lamentable fallecimiento de la aclamada intérprete y actriz Floria Márquez, una de las voces más queridas y emblemáticas del país.

La artista, conocida cariñosamente como la «Dama del Bolero», murió la noche del pasado sábado mientras ofrecía un concierto en la localidad de El Hatillo, Caracas.

La trágica noticia fue confirmada por allegados y figuras del medio artístico, quienes han manifestado su profunda conmoción.

Un adiós inesperado

De acuerdo con versiones preliminares, Floria Márquez sufrió un presunto accidente cerebrovascular (ACV) fulminante justo cuando interpretaba el segundo tema de su presentación en Casa Anauco, en el municipio El Hatillo.

Su esposo, el músico Pedro López, confirmó la lamentable pérdida a través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde relató con profundo dolor el último acto de la artista:

“Mientras cantaba la segunda canción en un show en Casa Anauco, mi amada Floria falleció súbitamente, aparentemente por un ACV fulminante. Les avisaré oportunamente sobre sus exequias. Se fue de este plano haciendo lo que más amaba.”

Reacciones y Legado

La periodista Carmela Longo fue una de las primeras en difundir la noticia a través de sus redes sociales, expresando su pesar ante el hecho:

“No salgo de la impresión de enterarme de la muerte de la excelente artista y persona Floria Márquez en pleno show. Mis condolencias a su esposo, Pedrito López. QEPD”, escribió Longo.

Márquez, destacada por su inconfundible carisma, elegancia escénica y potente voz, fue considerada una de las grandes intérpretes del bolero y la canción romántica en Venezuela.

Su estilo versátil, que también la llevó a desarrollar una destacada carrera en teatro y televisión, y su inquebrantable conexión con el público le valieron el aprecio de varias generaciones.

Artistas, periodistas y miles de seguidores han inundado las plataformas digitales con mensajes de pésame, recordando el invaluable legado artístico de Floria Márquez y su profunda pasión por la música, un amor que mantuvo hasta su último aliento sobre las tablas.