Se confirmó el fallecimiento del cantautor y guitarrista Jorge Martínez, icónico líder de la banda de rock en español «Ilegales», una de las formaciones más influyentes del panorama musical hispano.

El músico murió a los 70 años tras una prolongada batalla contra el cáncer, según ha informado la propia banda en un comunicado oficial.

«Se va una figura imprescindible del rock en español, pero su música y actitud seguirán siempre con nosotros», señala parte del comunicado, honrando su legado.