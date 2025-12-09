El candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura sigue superando a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, cuando se ha escrutado el 99,40 % de las actas.

Aunque faltaría aún contar los votos de más de 2.700 actas que presentan inconsistencias y que podrían superar los 500.000 votos.

Según el último cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no varía desde la pasada medianoche, Asfura sigue encabezando los resultados con 1.298.835 votos (40,52 %), contra 1.256.428 (39,48 %) que acumula Nasralla.

Ese resultado mantiene a la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, en el tercer puesto con 618.448 papeletas (19,29 %).

Hasta ahora Asfura aventaja a Nasralla con 42.407 votos, según el último registro de la web del CNE, que sigue lenta.

Al finalizar con el total de 19.167 actas, se pasará al escrutinio especial de las más de 2.700 que tienen inconsistencias, las que podrían tener una carga superior a los 500.000 votos, según Nasralla y algunos analistas.