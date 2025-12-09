Dos cazas F/A-18 Super Hornet pertenecientes a Estados Unidos sobrevolaron este martes sobre el golfo de Venezuela, en aguas muy cercanas a la península de la Guajira, del estado Zulia.

El monitor Flightradar mostró que el movimiento de las aeronaves se registró alrededor de las 12 del mediodía, haciendo “círculos” en el golfo. Al parecer, un avión de guerra electrónica E/A-18 Growler los acompaña.

Vale recordar que, este domingo también se registró el sobrevuelo de este mismo tipo de aviones estadounidenses, siendo detectados en espacio aéreo cercano al norte de Venezuela y las costas de Curazao.

De acuerdo con los registros de la plataforma FlightRadar24, dos aviones identificados con los indicativos “RHINO11” y “RHINO12” fueron observados el domingo sobre el espacio aéreo del norte de Curazao y frente al estado venezolano de Falcón.

Los vuelos ocurrieron durante la mañana de este domingo y coincidieron con el reposicionamiento del grupo de ataque del Gerald R. Ford, el portaaviones más moderno de la Marina estadounidense.

El F/A-18 Super Hornet es el caza principal de la aviación naval de Estados Unidos y opera desde portaaviones en misiones de combate y patrulla. El Departamento de Defensa describe al modelo como un avión “multimisión capaz de ejecutar operaciones aire-aire y aire-superficie”, equipado con un cañón interno de 20 mm y puntos de anclaje que permiten integrar misiles guiados y armamento de precisión.

El movimiento de los Super Hornet se suma a una semana marcada por actividad aérea estadounidense en el Caribe. Tres días antes, dos bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress sobrevolaron el noreste de Curazao, también según FlightRadar24. Las aeronaves, operadas por la Fuerza Aérea desde la Base de Minot en Dakota del Norte, completaron vuelos de largo alcance que las situaron frente al litoral occidental de Venezuela.