El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, y ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, aseveró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), junto al pueblo, tiene «la determinación de pelear, de luchar, de batallar por la libertad, reforzada con conciencia moral republicana y libertaria».

Al liderar a los actos conmemorativos a los 201 años de la batalla de Ayacucho, Padrino López enfatizó que «era necesario recordar que nuestra idea de patria e independencia está más vigente que nunca; ahora estamos más unidos y cohesionados hacia un mismo objetivo. Así que felicitaciones al pueblo de Venezuela, a las glorias de nuestros libertadores y libertadoras».

Seguidamente, destacó la importancia de esta fecha de victoria, que no solo selló la independencia de Perú, sino que marcó un hito en la lucha por la liberación de toda América del Sur del dominio español. «Este hecho de armas, ideado por el padre de la patria Simón Bolívar y comandado por el General Antonio José de Sucre, fue decisivo para la formación de nuevas naciones libres y soberanas en nuestro continente”, expresó López.

Resaltó que «luego de la batalla de Ayacucho, la espada usada por Antonio José de Sucre, la cual fue entregada por Perú al libertador cumanés, desapareció a manos de las oligarquías».

Añadió que «había claridad de que la patria no podía estar circunscrita esos límites interterritoriales, interimperiales que nos habían impuesto el imperio español. Su acción colonizadora».

El Ministro Padrino López subrayó que “nuestro comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro, hablaba de la línea del tiempo. Es la línea del tiempo que, señores generales y almirantes, debemos observar siempre con detenimiento. Son hechos históricos. Pero al final con discursos distintos, con retóricas diferentes”.

Afirmó que “hoy con la retórica inservible, inútil, extravagante del narcotráfico, se pretende agredir a un pueblo que nació para ser libre”, resaltando que «la genética de aquellos hombres y mujeres, que vivieron hace 201 años, está presente en la sangre del pueblo de Venezuela que ama profundamente la paz y la patria».

Al referirse al contexto actual de inminente asedio imperialista, Padrino López indicó que el pueblo ha respondido dignamente, “construyendo poder nacional, capacidades, doctrinas nuevas, reorganizándonos y preparándonos cada día más”.

Puntualizó que “la Fuerza Armada tiene un plan rector que lleva, por cierto, el nombre de aquella hazaña de hace 201 años, Ayacucho. Se trata del plan de transformación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está allí todos los días produciendo cambios pertinentes a las nuevas realidades, a la nueva agresión militar y multiforme del imperialismo norteamericano. Así que allí tenemos tareas que hacer, allí tenemos responsabilidades que asumir. Nosotros tenemos una determinación, se lo digo a quienes nos escuchan desde todo el mundo”.

Finalmente, el ministro Padrino López rememoró las declaraciones del Comandante Hugo Chávez, el cual impulsaba la iniciativa de la unidad nacional y revolucionaria, así como la libertad, legado que es seguido y guiado por el Presidente Nicolás Madujro Moros.