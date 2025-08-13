El deporte del estado Bolívar perdió a uno de sus grandes baluartes, apalancado desde sus actividades como profesor, abogado y locutor con la partida al plano celestial de José Alberto Zurita.

Con este calificativo, recordó el profesor Abelardo Cova, los días en los que coincidió con Zurita en las aulas del Liceo Oscar Luis Perfetti, ubicado frente al edificio 18 de los icónicos edificios de Villa Central, parroquia Cachamay de Ciudad Guayana.

El colega periodista arraigado en Ciudad Bolívar, donde residía Zurita, Eduardo Osto, lo definió «como una personalidad entrañable del deporte y los medios en nuestra región guayanesa» a la par que fue fundador de la escuela deportiva de Ciudad Bolívar y director de deportes en nuestra región.

Además de desempeñar en otros cargos en la administración pública regional.

Cova: una persona muy importante

«Yo lo conocí desde el Liceo Oscar Luis Perfetti, él era el profesor de Educación Física, cuando estuvo por el Municipio Caroní. Vivía creo que en Puerto Ordaz, y luego se fue a Caracas, donde obtuvo los cargos que alcanzó como Director de Deportes del Distrito Federal –hoy Municipio Libertador- e hizo carrera como dirigente deportivo», dijo Cova.

Asimismo, señaló que «fue una persona que hizo un aporte valioso al deporte regional, miembro de la Asociación de Atletismo del estado Bolívar, donde aportó muchísimo en su desarrollo en los inicios del atletismo en el estado Bolívar, del que llegó a ser su presidente, y después llegó a dirigir la entonces llamada Fundebol -hoy Idebol- (97/98 y 98/99), donde llevó a cabo una gestión bien dilatada en ese Instituto de Deportes del estado Bolívar y todo lo que desarrolló y aportó desde sus tribunas como moderador de programas deportivos, como comentarista y después su carrera como docente en la Universidad, donde ejercía como profesor de Derecho».

El profesor Cova concluyó que el legado que dejó José Alberto Zurita marcó pauta en todo el estado Bolívar.

«Fue una persona muy importante para el desarrollo del deporte en nuestro estado. Lamentablemente, hoy lo llamaron de este plano, vayas las condolencias para sus familiares y todos sus allegados. Creo que se nos fue un guerrero del deporte de este estado Bolívar».