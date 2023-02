Louise Ciccone, conocida como Madonna, intérprete de «Back That Up To The Beat», está de luto por la muerte de su hermano, quien perdió la vida a sus 66 años, el pasado 24 de febrero, la noticia confirmada en redes sociales, por miembros de la familia.

Por otra parte, Madonna no ha comentado nada al respeto.

En sus últimos años de vida Anthony, llegó a vivir una situación difícil, debido a que perdió su trabajo en 2008, lidió contra el alcoholismo, se le vio vagando por las calles de Michigan, hasta el punto de vivir debajo de un puente. En su momento, criticó a su hermana ‘la reina del pop’.

«Soy un cero a sus ojos. Soy una vergüenza. Si me congelo hasta morir, mi familia probablemente no lo sabría en seis meses», dijo Anthony, en una entrevista con el periódico LA Times.

El esposo de Melanie Ciccone, hermana de la cantautora, realizo un tributo hacia el difunto desde Instagram: “Mi cuñado, Anthony Gerard Ciccone, salió de este plano terrenal anoche. Lo conozco desde que tenía 15 años, en la primavera de nuestras vidas en Michigan, tantos años ahora desaparecidos», expresó, Joe Henry.

Publicando una foto en blanco y negro. El músico Henry comentó “Anthony era un personaje complejo, y Dios sabe: nos enredamos en momentos, como pueden hacerlo los verdaderos hermanos. Pero yo lo amaba y lo entendía mejor de lo que a veces estaba dispuesto a dejar entrever», desde entonces, se desconoce el motivo de su muerte.

Madonna, se hizo presente en la publicación de su cuñado Joe Henry, dejando un corazón en la fotografía, de todas formas, ella reconoció públicamente que estaban distanciados. Pero a pesar de ello, se conoció que ella, le pagó a su hermano un centro de desintoxicación.

Tributo al fallecido

La amiga de la familia, Debi Mazar, la actriz de «Balas sobre Broadway», dejó un mensaje sincero después de su muerte.

«Tengo muy buenos recuerdos del tiempo que pasé con Anthony a finales de los 80. Un verdadero hombre del Renacimiento, lleno de prosa, amante de la literatura, su herencia italiana, el buen vino y la cocina. Conducía su Cadillac de 1960 hasta mi apartamento de Brooklyn en una tormenta de nieve, traía una olla de su ragú recién preparado y todos los acompañamientos, y cocinábamos, reíamos y hablábamos toda la noche», escribió, en la nota.