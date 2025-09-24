El reconocido presentador venezolano Fernando Delfino ha fallecido a los 54 años de edad. El deceso ocurrió en la madrugada de este martes en un centro de salud de Caracas, donde había sido hospitalizado de emergencia.

La causa fue una isquemia que sufrió mientras se encontraba conduciendo.

Delfino se ganó el afecto del público por su trayectoria en la televisión, donde condujo diversos programas de entretenimiento, además de su significativa labor en la industria de la moda y la belleza nacional.

Recientemente, había demostrado su talento actoral participando este mismo año en la pieza teatral «AMORCONDRÍACOS», bajo la dirección de Antonio Deli.