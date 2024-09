La industria musical está de luto luego de la partida de Will Jennings a sus 80 años de edad, el talentoso letrista, conocido por su trabajo en la icónica canción «My Heart Will Go On», soundtrack de la película Titanic.

El ganador del Oscar por «My Heart Will Go On» y «Up Where We Belong» falleció el pasado 6 de septiembre, de acuerdo a la información confirmada por la revista Variety, sin revelar la causa de muerte.

Sin embargo, mencionaron que había estado enfermo durante los últimos años.

Si bien no revelaron las causas de su muerte, mencionaron que había estado enfermo durante un tiempo; tenía 80 años.

El artista coescribió la canción para Titanic, grabada por Celine Dion, y también el tema principal del film An Officer and a Gentleman (interpretado por Joe Cocker y Jennifer Warnes).

Ambos éxitos le hicieron acreedor de dos premios de la Academia; y con Tears in Heaven (Eric Clapton), de la película Rush, ganó un Gobo de Oro y dos Grammys.

Tras su larga trayectoria donde grabó temas con Dionne Warwick, Barry Manilow, Whitney Houston y más.

A Will Jennings lo incluyeron en el Salón de la Fama de los Compositores en 2006.

Posteriormente, lo nombraron miembro del Salón de la Fama de los Compositores de Nashville.